Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана ещё на 100 тыс. тонн. Как сообщает ТАСС, об этом стороны договорились в Казани на встрече под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и замглавы российского правительства Алексея Оверчука.