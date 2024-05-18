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Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана

Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана

Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана ещё на 100 тыс. тонн. Как сообщает ТАСС, об этом стороны договорились в Казани на встрече под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и замглавы российского правительства Алексея Оверчука.

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