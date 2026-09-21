ВДВ в годы Великой Отечественной войны. Два десанта — Одесса и Керчь Одесса, сентябрь 1941 годаВ результате ожесточённых боёв гитлеровские части в конце августа 194.
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