На Московском шоссе в Самаре ремонтируют водовод 1 января 2025

Жилые дома на Мехзаводе и в Новой Самаре испытывают проблемы с давлением воды.1 января на Московском шоссе в Самаре произошел серьезный технический отказ водовода, который затронул жителей поселка Мехзавод и микрорайона Новая Самара.
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