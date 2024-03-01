Зеленского тихо отстраняют от власти. На смену идёт кое-кто пострашнее

Ну и каким образом Ермак сможет вывести конфликт на новый виток эскалации, если США и Гейропка перестанут финансировать Окраину, а все мотивированные самоубивцы уже отмотивировались?

Vladimir Soukhatchev

Ответ на ваш вопрос очень прост! А ни как реально и все буде сделано в "альтернативной", которую он будет продавать своим свидомым и Своему Хозяину как настоящую, главное Чтобы Давальческие Гривны/Доллары/Тугрики/Еврики капали на Глубокий и Широкий Карман Самой Дерьмократической страны #404 и ее Ниразу Не Коррумпированных Атаманов!!!