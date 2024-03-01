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Царьград

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Зеленского тихо отстраняют от власти. На смену идёт кое-кто пострашнее

Зеленского тихо отстраняют от власти. На смену идёт кое-кто пострашнее

У президента Незалежной Владимира Зеленского появилась серьёзная проблема с удержанием власти. Киев вот-вот выйдет на майдан.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Ну и каким образом Ермак сможет вывести конфликт на новый виток эскалации, если США и Гейропка перестанут финансировать Окраину, а все мотивированные самоубивцы уже отмотивировались?
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13 час.
Vladimir Soukhatchev
Ответ на ваш вопрос очень прост! А ни как реально и все буде сделано в &quot;альтернативной&quot;, которую он будет продавать своим свидомым и Своему Хозяину как настоящую, главное Чтобы Давальческие Гривны/Доллары/Тугрики/Еврики капали на Глубокий и Широкий Карман Самой Дерьмократической страны #404 и ее Ниразу Не Коррумпированных Атаманов!!!
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12 час.

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