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Росатом: Лихачев и Гросси договорились о консультации по ЗАЭС в январе–феврале

Росатом: Лихачев и Гросси договорились о консультации по ЗАЭС в январе–феврале

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси договорились провести полномасштабные консультации по Запорожской АЭС в январе–феврале 2024 года.

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