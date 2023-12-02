Росатом: Лихачев и Гросси договорились о консультации по ЗАЭС в январе–феврале

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси договорились провести полномасштабные консультации по Запорожской АЭС в январе–феврале 2024 года.
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