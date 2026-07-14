Врач Демьяновская: эпизодическая забывчивость не всегда говорит о болезни

Память — одна из самых сложных функций головного мозга. На её работу влияет не только возраст (хотя считается, что память и способность к самообслуживанию должны сохраняться в любом возрасте), но и качество сна, уровень стресса, физическая активность, приём некоторых лекарств, дефицит некоторых витаминов.