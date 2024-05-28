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Добрый Мир

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Проблемы США, откуда не ждали и кто за этим может стоять

Проблемы США, откуда не ждали и кто за этим может стоять

62K прочитали Недавно мир облетела интересная новость, что иранские военные задержали нефтяной танкер шедший под флагом Маршалловых островов и направлявшийся из Кувейта в Хьюстон, США.

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