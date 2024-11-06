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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли: «Благодаря совету Джордана получил от Nike в 10 раз больше денег»

«Мы оба были с Nike. Они подписали Майкла. И они подписали меня. Однажды Майкл дал мне отличный совет.

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