"Тачка в полный фарш": опасное ДТП прямо сейчас тревожит приморцев (видео)

В Telegram — канале dpscontrol_dalas (12+) жители Приморья бурно обсуждают опасное ДТП, которое прямо сейчас тревожит многих людей.
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