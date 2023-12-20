Опять что-то пошло не по плану: «Сибирячка» ищет подрядчика для ремонта двух бань

В мэрии обещали открыть бани №26 и №19 после ремонта еще в сентябре. Однако в декабре на сайте госзакупок появился тендер на выполнение текущего ремонта помещений двух бань на общую сумму почти 6 миллионов бюджетных средств.
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