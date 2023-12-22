«Хезболла» выводит из строя батареи ПВО Израиля «Железный купол» с помощью артиллерии

Целеуказание, возможно, обеспечивают спутники или беспилотники.«Хезболла» выводит из строя батареи Израиля «Железный купол» с помощью артиллерии, целеуказание которой обеспечивают спутники или беспилотники.
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