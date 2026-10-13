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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайла Харрисон: «Ронда Раузи доминировала над женщинами, которые надели перчатки ММА три года назад на кардио-кикбоксинге»

Чемпионка UFC Кайла Харрисон поставила под сомнение достижения Ронды Раузи в ММА и дзюдо. «Как бы прошел наш бой? Вы сами как думаете? Мы учились рычагам локтя в одном зале.

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