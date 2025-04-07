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Царьград

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Мацуев: Овечкин — джазмен на льду, энергия и импровизация в хоккее

Мацуев: Овечкин — джазмен на льду, энергия и импровизация в хоккее

Пианист Денис Мацуев назвал хоккеиста Александра Овечкина джазменом за его энергию и импровизацию на льду.

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