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Розничные продажи в Китае выросли во время праздников благодаря субсидиям

Розничные продажи в Китае выросли во время праздников благодаря субсидиям

Средний дневной объем выручки в сфере услуг Китая во время праздника Национального дня вырос на 19,5 процента в годовом выражении.

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