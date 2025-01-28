Фицо: Зеленский хотел добиться от Словакии поддержки вступления Украины в НАТО

Президент Украины отправил ему протокол встречи для подписи Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский прислал ему протокол ещё не состоявшейся встречи, где он хотел получить гарантии членства Украины в НАТО.
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