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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Крымский «Ханский дворец»: на каких объектах завершены работы?

Крымский «Ханский дворец»: на каких объектах завершены работы?

Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина в рамках рабочей поездки в Бахчисарай провела мониторинг ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Ханский дворец».

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