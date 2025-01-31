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Трое жителей Горловки ранены при артобстреле больничного городка со стороны ВСУ

Трое жителей Горловки ранены при артобстреле больничного городка со стороны ВСУ

t.me/Приходько РИК Три мирных жителя получили ранения при артобстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) больничного городка в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил мэр города Иван Приходько.

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