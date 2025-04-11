Юрист Воропаев рассказал, что делать при падении на автомобиль снега

Или сосульки При повреждении машины после схода с крыш снега или сосулек первым делом следует вызвать полицию и провести оценку нанесенного ущерба, рассказал радио Sputnik автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.
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