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Петербургский дневник

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Юрист Воропаев рассказал, что делать при падении на автомобиль снега

Юрист Воропаев рассказал, что делать при падении на автомобиль снега

Или сосульки При повреждении машины после схода с крыш снега или сосулек первым делом следует вызвать полицию и провести оценку нанесенного ущерба, рассказал радио Sputnik автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.

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