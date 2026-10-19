Социальный фонд России стал отказывать семьям в использовании материнского капитала на строительство частных домов, если участок в ЕГРН оформлен как «ведение садоводства», «дачное строительство» или «личное подсобное хозяйство» без уточнения «для собственных нужд».
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