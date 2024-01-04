Politico: в Израиле прислушился к США, частично выводя войска из секторы Газа

Американская администрация приветствует вывод части израильских войск из сектора Газа, трактуя его как знак того, что Израиль переходит к операциям меньшей интенсивности и прислушивается к советам Вашингтона.
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