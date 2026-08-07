"Закон есть закон": Нечаев прокомментировал иск о снятии "Яблока" с выборов

Михаил Терещенко/ТАСС Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев прокомментировал РЕН ТВ иск партии "Родина" о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму, выразив сожаление и призвав все стороны строго следовать закону.
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