"Закон есть закон": Нечаев прокомментировал иск о снятии "Яблока" с выборов

Михаил Терещенко/ТАСС Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев прокомментировал РЕН ТВ иск партии "Родина" о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму, выразив сожаление и призвав все стороны строго следовать закону.