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Майлз Тернер пришел на матч в нестандартном свитере с удлиненными рукавами в стиле Кузмы

Майлз Тернер пришел на матч в нестандартном свитере с удлиненными рукавами в стиле Кузмы

Центровой «Индианы» Майлз Тернер в пятницу привлек к себе внимание еще до выхода на площадку. Тернер пришел на игру с «Детройтом» (106:111) в оригинальном наряде.

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