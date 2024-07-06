Фестиваль "Лето в Москве" - это активное лето для жителей столицы

В Москве начинаются летние развлечения. Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" запускает серию активных мероприятий, направленных на здоровый образ жизни и развитие физической культуры среди жителей города.
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