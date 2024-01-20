Арабские страны разрабатывают план прекращения войны между Израилем и ХАМАС

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Несколько арабских государств работают над инициативой по прекращению огня в Газе, предполагающей возврат захваченных израильтян и нормализацию отношений с Израилем в обмен на согласие Тель-Авива не препятствовать шагам, направленным на неизбежное создание Палестинского государства.