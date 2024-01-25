Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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«Говоря о сегодняшнем дне: на дне»…

«Говоря о сегодняшнем дне: на дне»…

Известному в прошлом писателю-афористу Карлу Краусу приписывают фразу, которая, вероятно, всегда будет актуальной: «Существуют литераторы, способные воплотить на двадцати страницах то, для чего мне иногда требуется целых две строки».

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