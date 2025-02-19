Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава евродипломатии назвала Россию победительницей на переговорах с США

Глава евродипломатии назвала Россию победительницей на переговорах с США

Россия выглядит победительницей на прошедших российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Такое заявление сделала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью изданию Euractiv.

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