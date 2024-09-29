Математик-пророк: неожиданный прогноз о завершении СВО — когда и кто выйдет победителем? Юлия ЧелкановаВ последние годы конфликт на территории Украины стал одной из самых обсуждаемых тем в мировых новостях.
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