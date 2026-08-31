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Какие соединения лучше выбрать при монтаже металлических трубопроводов — резьбовые или сварные

Какие соединения лучше выбрать при монтаже металлических трубопроводов — резьбовые или сварные

Выбор подходящего способа соединения металлических труб — один из ключевых этапов при реализации любого инженерного проекта.

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