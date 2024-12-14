Визовый режим с Россией. Ташкент решил выслужиться перед Вашингтоном

Политнавигатор Заявление бывшего узбекского чиновника, а ныне главы националистической русофобской партии «Национальное возрождение» и вице-спикера парламента Алишера Кадырова вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
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