Грациозные стражи цивилизации: для чего люди приручили кошек

Рассказывает «Петербургский дневник» В России 1 марта отмечается день кошек. Они уже тысячи лет живут рядом с людьми, а история их одомашнивания (что подтверждено исследованиями историков и генетиков) началась еще в Древнем Египте.
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