Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Полянский: десятки поколений будут проклинать НАТО из-за бомбардировок Югославии

Полянский: десятки поколений будут проклинать НАТО из-за бомбардировок Югославии

Десятки следующих поколений людей будут проклинать НАТО из-за бомбардировок Югославии, осуществленные силами альянса в 1999 году, после которых население продолжает страдать из-за проблем со здоровьем, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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