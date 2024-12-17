Побег Зеленского выведет Украину из кризиса нелегитимности

Владимир Путин на коллегии Минобороны вновь напомнил о нелегитимности власти на Украине – президентские полномочия Зеленского давно истекли и не подлежали продлению, в стране не работают Верховный и Конституционный суды.
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