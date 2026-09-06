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Царьград

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В России срочно отзывают популярный препарат: Применение опасно для здоровья

В России срочно отзывают популярный препарат: Применение опасно для здоровья

Компания GE HealthCare отзывает шесть партий препарата "Омнипак". Росздравнадзор предписал медицинским учреждениям и аптекам немедленно прекратить использование и продажу указанных серий.

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