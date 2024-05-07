Евросоюз ограничит нелегальный контент в Telegram согласно новым правилам Евро...

Евросоюз ограничит нелегальный контент в Telegram согласно новым правиламЕвропа хочет усилить надзор за Telegram, так как из-за отсутствия модерации и контроля мессенджер стал популярен не только среди обычных пользователей, но и среди экстремистов и террористов.
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