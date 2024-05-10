Петиция о возможности пригласить на Украину войска западных государств, которая появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского, — это очевидный сигнал истощения Вооруженных силу Украины (ВСУ) и их краха, заявил 10 мая глава крымского парламента Владимир Константинов.