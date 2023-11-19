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Деонтей Уайлдер: «Джошуа хотел $50 млн за бой, и мы согласились. А он отказался»

«Джошуа попросил $50 млн за бой, и мы согласились. Он отказался. Единственный способ, которым вы можете игнорировать этот факт, можно назвать юмор.

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