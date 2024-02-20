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"Репортеры без границ" призвали США прекратить преследование Ассанжа

"Репортеры без границ" призвали США прекратить преследование Ассанжа

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала власти Соединенных Штатов прекратить преследование основателя некоммерческой организации WikiLeaks, которая занимается публикацией секретных документов, Джулиана Ассанжа.

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