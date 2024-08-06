ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В картотеке арбитражных дел с начала СВО и по настоящее время значится свыше полутора сотен исков Минобороны к ВСК: неустойки, пени и проч.
Шутка силовика о генералах сбывается на глазах: "В "Лефортово" скоро камер не хватит для бывших подчинённых экс-министра обороны Шойгу"
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147683 Сероев
Три беды в России........Причем тут Россия...воры воры воры Это детище нынешних властей Особенно в верхних эшалонах
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5 час.
Людмила Лиханова
Иди на...провокатор. Ты лучше на 404 свою посмотри. Вот где развернулись так, что нам и не снилось.
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4 час.
Людмила Лиханова
Есть надежные и преданные и это гораздо важнее денег. Не каждым ушам доверишь что-то , что нужно сказать нужным людям в других странах. Ш. не люблю и уверена, что он знал обо всем, но...пока преданность перевешивает. Преданные это штучный товар и спать хочется более спокойно когда на плечах такая огромная страна . Для начала просто представьте: каждые 2 часа независимо от времени суток доклады, когда нужно учитывать, что на 140-150 миллионов народа нужно по 0,5 кг условной еды на человека в ДЕНЬ и не только это...и все нужно держать под контролем. Вот поэтому приходится (пока) терпеть некоторых пока не образуется и воспитается новая элита и не из олигархов и их деток, а из тех кто защищает Родину. А это трудный процесс. И дай Бог чтобы на это хватило сил и здоровья.
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4 час.
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