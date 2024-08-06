Шутка силовика о генералах сбывается на глазах: "В "Лефортово" скоро камер не хватит для бывших подчинённых экс-министра обороны Шойгу"

Людмила Лиханова

Есть надежные и преданные и это гораздо важнее денег. Не каждым ушам доверишь что-то , что нужно сказать нужным людям в других странах. Ш. не люблю и уверена, что он знал обо всем, но...пока преданность перевешивает. Преданные это штучный товар и спать хочется более спокойно когда на плечах такая огромная страна . Для начала просто представьте: каждые 2 часа независимо от времени суток доклады, когда нужно учитывать, что на 140-150 миллионов народа нужно по 0,5 кг условной еды на человека в ДЕНЬ и не только это...и все нужно держать под контролем. Вот поэтому приходится (пока) терпеть некоторых пока не образуется и воспитается новая элита и не из олигархов и их деток, а из тех кто защищает Родину. А это трудный процесс. И дай Бог чтобы на это хватило сил и здоровья.