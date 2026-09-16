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Украине не хватает средств на выплату зарплат военным

Украине не хватает средств на выплату зарплат военным

Депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что Украина столкнулась с серьезными проблемами при финансировании выплат военнослужащим.

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