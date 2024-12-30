Активисты криптоиндустрии подали в суд на IRS из-за правила отчетности брокеров

Три организации криптоиндустрии - DeFi Education Fund, Blockchain Association и Texas Blockchain Council - подали в суд на Налоговое управление, чтобы заблокировать новые правила, требующие от децентрализованных финансовых организаций (DeFi) сообщать информацию о клиентах.
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