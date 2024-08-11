Когда появится казахстанский препарат от рака

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 6 августа в кулуарах правительства рассказал, на каком этапе находится разработка отечественного препарата против рака и для кого он предназначается, сообщает корреспондент Zakon.
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