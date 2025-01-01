На Земле началась слабая магнитная буря. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, с вечера 31 декабря геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии, в некоторых регионах России в связи с этим можно было наблюдать полярное сияние.