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Удар по Киеву уничтожил объекты ВПК Украины, Зеленского отчитали

Удар по Киеву уничтожил объекты ВПК Украины, Зеленского отчитали

Как сообщили в Минобороны России и передал «Царьград», в ночь на 8 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

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