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Царьград

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Прошло исследование: кофе с сахаром нарушает биологические часы

Прошло исследование: кофе с сахаром нарушает биологические часы

У мышей, получавших смесь кофеина и подсластителей, наблюдалась значительная продолжительность бодрствования.

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Комментарии
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ЛЦ
Леонид Цымбал
Попадая в голову вместе с сахаром по кровеносным сосудам, кофе активизирует работу мозга. Это эндокринное воздействие нейтрализует вегетативные ритмы естественного цикла, что очень вредно. Есть часы активности каждого нашего органа и есть часы отдыха. Сладкий кофё всё ломает, расходуя при этом колоссальное колличество энергии нервных узлов. Более того, кофе выбивает кальций из хрящей коленного сустава, и причина боли коленей, именно кофе. Также кофе может вызвать головные боли, повышенное давление, язву, или гастрит. И изюминка на торте, это желтушность кожи лица.
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