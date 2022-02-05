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Рой Кин: «МЮ» заслужил критику. В первом тайме играли великолепно, но соперником был клуб Чемпионшипа»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал игру команды в матче Кубка Англии против «Мидлсбро» (1:1, 7:8 по пенальти).

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