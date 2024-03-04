Отэтада! Беглый преступник Опейкин, приговоренный заочно к 12 годам колонии за антибелорусскую деятельность, принялся нахваливать злачынны рэжым.
Змагары или прозревают или переобуваются
Комментарии
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С
Светлана
Ну не до всех же сразу доходит, есть и 'жирафы'. А вообще-то, все познается в сравнении.
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14 час.
Кайтэн Камикадзев
Бля, а на русский перетолмачить эту абрукадабру можно было?
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13 час.
Алла Трубинская
Мы еще не знаем, как Александр Лукашенко войдет в нашу историю - положительно или отрицательно. Время покажет. Но он и его система научили нас государственному мышлению, персональной ответственности, создали образованное поколение, способное на высокую самоорганизацию, и оставили нам широкий круг подготовленных кадров для местного самоуправления. Посмею сказать, что за времена Лукашенко народ сделал больше, чем он мог в сложный период перестройки
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12 час.
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