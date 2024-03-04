Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Забежко
    Надо вводить смертную казньРусским подбросил...
  • Михаил Пантюхин
    Господь Бог очень любит Россию и нас народ, поэтому на рубеже веков Прислал Нам РУССКИМ ЧЕЛОВЕКА ОСВОБОДИВШЕГО НАС ОТ...Он сделал великий...
  • Natalija Osminina
    Причем тут НАТО и термин СВО?? Вам не все ли равно, как называть то, что происходит? Главное, чем дело успокоится. А ...Вторжение Запада ...

Змагары или прозревают или переобуваются

Змагары или прозревают или переобуваются

Отэтада! Беглый преступник Опейкин, приговоренный заочно к 12 годам колонии за антибелорусскую деятельность, принялся нахваливать злачынны рэжым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Светлана
Ну не до всех же сразу доходит, есть и &#39;жирафы&#39;. А вообще-то, все познается в сравнении.
Ответить
14 час.
Кайтэн Камикадзев
Бля, а на русский перетолмачить эту абрукадабру можно было?
Ответить
13 час.
Алла Трубинская
Мы еще не знаем, как Александр Лукашенко войдет в нашу историю - положительно или отрицательно. Время покажет. Но он и его система научили нас государственному мышлению, персональной ответственности, создали образованное поколение, способное на высокую самоорганизацию, и оставили нам широкий круг подготовленных кадров для местного самоуправления. Посмею сказать, что за времена Лукашенко народ сделал больше, чем он мог в сложный период перестройки
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх