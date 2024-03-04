Змагары или прозревают или переобуваются

Ну не до всех же сразу доходит, есть и 'жирафы'. А вообще-то, все познается в сравнении.

Алла Трубинская

Мы еще не знаем, как Александр Лукашенко войдет в нашу историю - положительно или отрицательно. Время покажет. Но он и его система научили нас государственному мышлению, персональной ответственности, создали образованное поколение, способное на высокую самоорганизацию, и оставили нам широкий круг подготовленных кадров для местного самоуправления. Посмею сказать, что за времена Лукашенко народ сделал больше, чем он мог в сложный период перестройки