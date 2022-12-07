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Шайзада о возвращении в «Барыс»: «Написали «С возвращением домой, дерево». Я посмеялся, но где-то даже приятно было»

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко прокомментировал свое возвращение в столичный клуб. – Эмоции положительные, потому что первая игра – победили.

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