Первые макеты iPhone 14 показали на фото

Макеты грядущих iPhone 14, 14 Pro, 14 Max и 14 Pro Max впервые показали на фото, сообщает MacRumors.Снимок подтверждает слухи о том, что в линейке iPhone 14 не будет модели iPhone 14 mini — вместо этого Apple выпустит Max-версию популярного девайса.