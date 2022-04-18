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Первые макеты iPhone 14 показали на фото

Первые макеты iPhone 14 показали на фото

Макеты грядущих iPhone 14, 14 Pro, 14 Max и 14 Pro Max впервые показали на фото, сообщает MacRumors.Снимок подтверждает слухи о том, что в линейке iPhone 14 не будет модели iPhone 14 mini — вместо этого Apple выпустит Max-версию популярного девайса.

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