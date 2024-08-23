Екатеринбуржцы рискуют остаться без воды, срывается важный контракт на ее очистку

Самарский проектировщик «ЕвроГеоПроект» сорвал контракт минприроды Свердловской области на разработку проекта для очистки Волчихинского и Верхне-Макаровского водохранилищ (источники водоснабжения Екатеринбурга).
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