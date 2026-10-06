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Расмус Хейлунд: «Надеюсь, что Португалия и Роналду уладят ситуацию. Было бы обидно, если бы для величайшего футболиста всех времен все закончилось именно так»

Нападающий сборной Дании и « Наполи » Расмус Хейлунд выразил надежду на восстановление взаимоотношений между Криштиану Роналду и сборной Португалии .

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